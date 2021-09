Lampadine smart TP LINK: rendono casa tua intelligente (-30%)

Le lampadine smart di TP Link sono in promozione su Amazon a soli 17,73€. Vendute in confezioni da due pezzi, con questa offerta te le porti a casa risparmiando il 30%, il che non è male. Infatti puoi pensare di acquistarne anche diverse paia per rendere una volta e per tutte la tua casa intelligente.

Le spedizioni avvengono in un solo giorno lavorativo e sono gratuite in tutta Italia.

TP Link colpisce ancora: queste lampadine smart sono favolose

Le lampadine smart proposte da TP Link sono tra le migliori che puoi trovare sul mercato. Se infatti sei in cerca di garanzie, non puoi che affidarti a questo marchio che non ti deluderà. E poi diciamocela tutta: non hanno niente da invidiare a modelli più blasonati.

Disponibili in questa variante giallo caldo (2700k), non possono variare la temperatura ma ti permettono di personalizzare l'esperienza in modi ben più differenti. Se non sei un amante delle luci fredde questa caratteristica neanche ti spaventerà, in fin dei conti la casa è più accogliente con temperature maggiori.

Tornando a parlare delle lampadine, in ogni caso, sono totalmente dimmerabili. Ciò significa che puoi modificare la loro intensità dall'1 al 100% secondo i tuoi gusti più disparati. Per fare ciò ti puoi servire sia dell'applicazione su smartphone che degli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Home.

Ti è consentito altresì creare routine personalizzare per trovare le luci accese e spente in automatico in determinati orari della giornata. Infine ti informo che il loro attacco è di tipo E27, controlla che le tue lampade siano compatibili.

Acquista subito le lampadine smart di TP Link su Amazon a soli 17,73€. Le ordini e diventano tue in un giorno se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro per non dover pagare neanche un euro in più.