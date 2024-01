Lampadina LED E14 bianco CALDO E FREDDO compatibile Google e Alexa

Metti in casa una lampadina LED E14 e vedi come l’illuminazione diventa smart. Con un modello come questo di Ledvance non hai niente di cui preoccuparti e soprattutto non necessiti di alcun HUB. La installi dove ne hai bisogno ed entra subito in funzione con tutte le sue funzioni più avanzate.

Siccome è in promozione su Amazon, te la consiglio ancora di più. Il ribasso del 16% ti strizza l’occhio e ti permette di portarla a casa con soli 8,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina LED E14: illuminazione smart con un solo acquisto

La lampadina LED E14 è un piccolo gioiellino che ti consente di convertire sia lampadari che lampade da tavolo in prodotti di ultima generazione. Hai letto bene, ti basta soltanto lei per poter avere tutto a disposizione sia di dito che di voce. Per gestirla, infatti, puoi scaricare sia l’applicazione sul tuo smartphone che collegarla ai tuoi assistenti vocali se hai Amazon Alexa o Google Assistant.

Trattandosi di un prodotto LED consuma veramente poco ma illumina a dovere. Rimpiazza una delle vecchie lampadine da 40W per fare un confronto con la sottile differenza che la puoi personalizzare.

Il prodotto in questione è dimmerabile quindi puoi variare l’intensità della luce. La temperatura è anche variabile potendo optare per una luce bianca calda, fredda o neutra a seconda dei gusti e delle esigenze.

Ti faccio sapere sono altresì presenti le funzioni di temporizzazione.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare subito la tua lampadina LED E14 a soli 8,99€ con lo sconto del 16% in corso ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.