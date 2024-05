La nuova serie POCO F6 arriva in Italia con specifiche al top

Nella giornata odierna POCO ha ufficializzato i nuovi POCO F6 e POCO F6 Pro. Entrambi gli smartphone della nuova Serie POCO F6 presentano una scheda tecnica interessante, collocandosi tra la fascia media e quella dei top di gamma, in particolare con il modello Pro.

Per le loro prestazioni elevate e l’esperienza d’uso generale, sono telefoni ideali per i gamer e per gli utenti che mettono al primo posto assoluto le performance pure. D’altronde con il chipset Snapdragon 8 Gen 2 (F6 Pro) e il nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3, non ci si poteva aspettare diversamente.

POCO F6 Pro e POCO F6 pronti ad aggredire la fascia media del mercato

POCO F6 Pro è dotato di un display WQHD+ Flow AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nits. Come processore monta lo Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Dal punto di vista multimediale vanta il miglior sistema di sensori della gamma POCO, tra cui spicca il nuovo sensore Dual Native ISO Fusion che. Da segnalare anche la Burst Mode 2.0 nelle funzioni creatività, con cui è possibile catturare il momento perfetto, più il nuovo algoritmo Ultra Night, per immagini chiare e luminose.

Da segnalare infine la batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia di tutto il giorno, e soprattutto l’HyperCharge da 120W, che consente di passare dallo 0 al 100% di carica in appena 19 minuti.

Non è da meno POCO F6. Il suo principale punto di forza è la velocità, potendo contare sul nuovo processore Snapdragon 8s Gen 3, che migliora anche l’efficienza energetica a tutto vantaggio dell’azione di gioco e della durata della batteria.

Un’ulteriore chicca è il display CrystalRes da 6,67 pollici, il primo della Serie POCO F, con refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 2.400 nit, per un’esperienza streaming oltremodo coinvolgente. Riesce poi a sorprendere il comparto camere, dove in aggiunta alla stabilizzazione ottica troviamo il sensore ultra-grandangolare IMX882, l’apertura F/1.59 e i video in 4K a 60 FPS.

Prezzi e disponibilità

POCO F6 e POCO F6 Pro sono disponibili da oggi sullo store ufficiale di Xiaomi (mi.com), quello di POCO (po.co) e su Amazon.

POCO F6 Pro è disponibile nelle colorazioni Black e White e in tre diverse configurazioni:

12+256 GB a partire da 499,90 euro (invece di 579,90 euro)

12+512 GB a partire da 549,90 euro (invece di 629,00 euro

16 GB+1 TB a partire da 599,90 euro (invece di 699,90 euro)

POCO F6 è invece disponibile nei colori Titanium, Green e Black e in due versioni:

8+256 GB a partire da 389,90 euro (invece di 449,90 euro

12+512 GB a partire da 419,90 euro (invece di 499,90 euro)

I prezzi qui sopra fanno riferimento alla promo di lancio, disponibile da oggi fino alle 23:59 di giovedì 30 maggio (tra parentesi invece i prezzi di listino).