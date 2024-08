La Magic Keyboard per iPad Pro da 13" è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Con l’offerta attualmente in corso su Amazon, è possibile acquistare la Magic Keyboard per iPad Pro da 13″ ad un prezzo decisamente interessante. Oggi può essere tua a 339,00€, con un buon risparmio sul suo normale prezzo di listino.

L’iPad Pro combina il form factor di un tablet con tutta la potenza di un laptop, per un risultato – in termini di prestazioni – che non ha rivali. Ad ogni modo, per sfruttare a pieno tutto il potenziale di questo tablet è necessario armarsi di una cover esterna con tastiera, in modo da rendere l’esperienza d’uso simile a quella di un convertibile 2-in-1.

Purtroppo la tastiera non è inclusa nella confezione, motivo per cui chi volesse trarre il meglio dall’iPad Pro è costretto a spendere una cifra non trascurabile. La buona notizia è che oggi su Amazon è possibile risparmiare qualcosa sulla Magic Keyboard per iPad Pro M4 da 13 pollici: vale assolutamente la pena di fare questo investimento, e ti spieghiamo subito perché.

La versione pensata per l’iPad Pro di ultima generazione ha introdotto diverse novità estremamente utili. il nuovo trackpad in vetro è notevolmente più grande rispetto alle versioni precedenti ed offre un feedback aptico che migliora la precisione durante operazioni come l’editing di documenti o la navigazione tra le app.

La tastiera è anche dotata di un connettore USB-C per la ricarica pass-through, permettendo di mantenere l’iPad carico mentre si utilizza la tastiera. Troviamo, poi, ben 14 diversi tasti funzioni che ti consentiranno, tra le altre cose, di regolare la luminosità e il volume del device con estrema agilità.

Il design include un rivestimento esterno resistente che offre protezione sia frontale che posteriore, rendendo questo accessorio non solo funzionale ma anche protettivo per chi porta l’iPad ovunque. Un iPad Pro senza la sua tastiera Magic Keyboard non ha praticamente senso. Non rimandare ancora questo acquisto pressoché dovuto: approfitta dell’offerta per risparmiare!