Kit Pulizia Auricolari 3 in 1 a 60 centesimi: ERRORE di PREZZO

In questo momento se sei fortunato e veloce potresti riuscire ad approfittare di un incredibile errore di prezzo su TEMU. In offerta speciale all’89% di sconto abbiamo scovato il formidabile e utilissimo Kit Pulizia Auricolari 3 in 1 a soli 0,61 euro, invece di 5,99 euro. Un prezzo ridicolo per questo gioiellino.

I tuoi auricolari saranno sempre ben puliti e senza alcun residuo, anche nelle zone più delicate e difficili da raggiungere grazie ai 3 utensili inclusi in questo prodotto grande quando una penna. Lo porti sempre con te ed è subito pronto all’utilizzo. Puoi anche sfruttarlo per pulire la tastiera del tuo computer e altri dispositivi come Nintendo Switch, Fotocamere e Cuffie.

Kit Pulizia Auricolari 3 in 1: un alleato per la tua igiene

Gli auricolari sono l’oggetto più difficile da tenere pulito perché presentano zone quasi impossibili da raggiungere e dove lo sporco si annida. Grazie al Kit Pulizia Auricolari 3 in 1 avrai tutto sempre in ordine per un’igiene totale. Vediamo insieme di cosa si compone questo kit 3 in 1:

punta metallica per raggiungere le zone più difficili e delicate ed eliminare residui di sporco e polvere;

per raggiungere le zone più difficili e delicate ed eliminare residui di sporco e polvere; morbida spazzola per spazzolare i tuoi auricolari e averli sempre perfetti senza rovinare le parti più delicate;

per spazzolare i tuoi auricolari e averli sempre perfetti senza rovinare le parti più delicate; spazzola cilindrica per pulire in profondità le cavità delle custodie di ricarica dove si mettono gli auricolari a ricaricarsi.

Sbrigati e approfitta di questa incredibile offerta disponibile solo su TEMU. In probabile errore di prezzo oggi acquisti il Kit Pulizia Auricolari 3 in 1 a soli 0,61 euro, invece di 5,99 euro. Confermando l’ordine in questo momento hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.