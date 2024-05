Le Apple AirPods a 99€ su Amazon sono un BEST-BUY!

La qualità audio è un capolavoro di ingegneria: il chip H1 di Apple è il top per qualsiasi tipo di contenuto, dalla musica, ai film, fino ai podcast!

La facilità con cui queste AirPods si integrano nella tua vita quotidiana è sorprendente. Con una connessione istantanea al tuo iPhone o iPad, entrano in azione non appena le estrai dalla loro custodia. Un tocco è tutto ciò che serve per gestire la tua musica, rispondere a una chiamata o chiedere aiuto a Siri.

La custodia di ricarica è in grado di ricaricare i tuoi auricolari più volte, estendendo la loro autonomia fino a 24 ore. E quando arriva il momento di ricaricare, un semplice collegamento con un cavo Lightning è tutto ciò che serve per riportare le tue AirPods al pieno della loro energia.

Infine, le funzionalità avanzate delle AirPods sono ciò che le rende veramente speciali. Dotati di un doppio microfono, questi auricolari catturano la tua voce con una chiarezza invidiabile, permettendoti di comunicare senza sforzo anche nei luoghi più rumorosi. Il rilevamento automatico dell’orecchio è una funzione intelligente che mette in pausa la tua musica quando rimuovi un auricolare, e la riprende non appena lo indossi di nuovo, creando un’esperienza d’ascolto che si adatta al tuo stile di vita. E non dimentichiamo Siri, il tuo assistente personale che risponde ai tuoi comandi vocali, rendendo ogni interazione con le tue AirPods ancora più magica.

Approfitta dello sconto folle e prendi le ottime Apple AirPods a un prezzo di appena 99,99€, al posto dei classici 149,00€!