Queste cuffie TWS di Xiaomi costano solo 16€ su Amazon: un BEST BUY per tutti

È il momento giusto per acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, le cuffie TWS di Xiaomi sono ora disponibili con un prezzo scontato di appena 16 euro e uno sconto superiore al 50%. Si tratta di un’offerta ottima: a questo prezzo, infatti, le cuffie in questione sono il modello di riferimento del mercato. Da notare che è possibile scegliere tra una versione bianca e una nera. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: le cuffie ora costano 16 euro

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono le cuffie TWS da comprare per chi vuole spendere poco puntando, in ogni caso, su un prodotto di buona qualità. Tra le specifiche troviamo la connettività Bluetooth 5.3, il supporto a Google Fast Pair, la cancellazione del rumore AI per le chiamate e un driver da 12 mm per garantire un’ottima resa audio.

Da notare anche una buona autonomia: con una carica, infatti, è possibile utilizzare le cuffie per 5 ore di fila che diventano 20 ore considerando anche la carica aggiuntiva delle cuffie. C’è anche la certificazione IP54 che va a completare un ottimo comparto tecnico.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite al prezzo scontato di 16 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per gli auricolari Bluetooth di Xiaomi che ora diventando un affare vero per tutti. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.