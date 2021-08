iRobot Braava è il lavapavimenti eccezionale che ti permette di rilassarti mentre lui fa tutto quanto in casa al posto tuo. Su Amazon è in promozione e lo paghi appena 199,99€ risparmiando istantaneamente 150 euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un lavapavimenti che ti fa sognare: è iRobot Braava

iRobot Braava è un robot intelligentissimo che ti permette di avere casa pulita e risparmiarti una fatica immane. Infatti fa tutto da solo e ti rende i pavimenti così puliti da potertici specchiare subito dopo.

Il marchio è una vera garanzia, infatti con 30 anni di esperienza nel settore è uno dei migliori su cui puoi puntare. Con i suoi sensori di movimento è in grado di pulire qualunque superficie e nei mini dettagli, così da non lasciare neanche uno spazio scoperto. Si aggira per la tua casa senza incontrare ostacoli e la mappa così da poter imparare dai suoi tragitti precedenti.

Ha due modalità di pulizia: a secco e a umido, quindi sta a te decidere se vuoi una pulizia più profonda o una più veloce e destinata all'utilizzo quotidiano. Con i suoi pannetti lavabili e riutilizzabili non devi ricorrere ad acquisti periodici e inoltre ne hai diversi a disposizione, dedicati ad entrambe le modalità di pulizia.

Con la sua batteria ha un'autonomia sufficiente a coprire 92 metri quadrati. Se è scarico però non devi preoccuparti visto che torna automaticamente alla sua basetta e si ricarica per ritornare operativo. Con la Turbo Charge, in 2 ore torna operativo al 100%.

Sei interessato? Allora approfitta dell'offerta su Amazon e acquista iRobot Braava a soli 199,99€. Lo ricevi in qualche giorno grazie alle spedizioni Prime assicurate. Se sei cliente standard le spedizioni sono altresì gratuite. In più lo paghi a rate a Tasso Zero con Cofidis se vuoi.

