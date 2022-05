iQOO Neo 6 SE è ufficiale: avevamo bisogno di un nuovo medio gamma?

Nelle scorse ore iQOO, spin-off di Vivo, ha lanciato in Cina il nuovo medio gamma iQOO Neo6 SE come aveva svelato qualche giorno fa in un teaser ufficiale. Come avevamo avuto modo di scoprire nei leak delle scorse settimane, il device completa la nuova gamma Neo proponendosi come uno dei tanti (e molto spesso simili) device di fascia media.

Il device è caratterizzato da un design tutto sommato piacevole e curato, ma forse fin troppo confondibile con il vasto mare di altri device Android caratterizzati da un display ampio e una fotocamera frontale di tipo punch hole.

iQOO Neo6 SE: caratteristiche e design

Lo smartphone monta un pannello AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato, supporto HDR10+ e una fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP. Il design, come dicevamo, è piuttosto curato considerando la fascia di prezzo, ma forse un po’ troppo anonimo.

Sul retro trova posto un modulo fotografico triplo con sensore principale Samsung GW1P da 64 MP, mentre sotto la scocca è presente il classico processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Piuttosto buona la batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo, quasi scontata la presenza di Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura del 105% della gamma colore NTSC, luminosità massima di 1,300 nit e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Samsung GW1P da 64 MP con apertura f/1.89, flash LED e OIS, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con FOV di 120° e apertura f/2.2 e un sensore bianco e nero da 2 MP per foto ritratto con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con sensore da 16 MP con apertura f/2.0;

USB Type-C audio, speaker stereo e support audio Hi-Fi;

Dimensioni: 163 × 76.16 × 8.54 mm;

Peso: 190 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS e NFC;

Batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di iQOO è disponibile in preordine da oggi mentre le vendite partiranno in Cina a partire dall’11 maggio nelle colorazioni Blue, Orange e Gradient Blue. Ecco i modelli e i relativi prezzi:

• 8+128 GB a circa 290 euro al cambio;

• 8+256 GB a circa 330 euro al cambio;

• 12+256 GB a circa 360 euro al cambio.

I consigli di Telefonino.net

Sei alla ricerca di uno smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 870 con un rapporto qualità/prezzo imbattibile? Prendi al volo l’occasione di oggi acquistando Xiaomi 12X in offerta su Amazon nella configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno.