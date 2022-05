iQOO Neo 6 SE sarà il nuovo medio gamma da comprare?

A distanza di pochi giorni dai primi leak su iQOO Neo 6 SE, in queste ore la compagnia viene in soccorso dei suoi utenti pubblicando un teaser che svela un aspetto piuttosto importante della fotocamera del nuovo medio gamma.

Sappiamo, infatti, che il device disporrà di un sensore principale da 64 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e specifici algoritmi pensati per migliorare lo scatto via software.

iQOO pubblica un teaser sulla fotocamera principale di Neo 6 SE

Atteso al lancio giorno 6 maggio, il nuovo medio gamma della compagnia spin-off di Vivo dovrebbe montare una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo (sembra sia in grado di portare la batteria da 0 a 100% in appena 30 minuti) e spazio interno UFS 3.1 con una nuova tecnologia di deframmentazione per velocizzare l’accesso ai dati salvati in memoria.

Con tutta probabilità il device monterà un pannello AMOLED Samsung E4 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+, campionatura del tocco a 1200 Hz, luminosità da 1300 nit e sensore per le impronte integrato. Sotto la scocca, secondo i dati raccolti dalla certificazione IMEI, è altamente probabile che sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 870.

