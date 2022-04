iQOO Neo 6 SE, è già tempo di un nuovo medio gamma?

A metà mese iQOO Neo 6 veniva annunciato ufficialmente come un vero e proprio smartphone top di gamma con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, display AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un prezzo di lancio molto aggressivo; quest’oggi scopriamo che la compagnia spin-off di Vivo ha in cantiere anche il modello iQOO Neo 6 SE, una versione più economica le cui probabili specifiche sono state svelate da un leak proveniente dal sempre ben informato Digital Chat Station.

Secondo il leaker, infatti, con tutta probabilità iQOO Neo 6 SE monterà un display OLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole frontale e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; sono le stesse specifiche del modello citato a inizio articolo, a eccezione del sensore di impronte integrato che non sappiamo se sarà presente anche su iQOO Neo 6 SE.

iQOO Neo 6 SE si prepara al lancio con queste specifiche leak

Sotto il cofano dovrebbe trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 870 e non il modello Snapdragon 778G+ precedentemente al centro di un altro rumor, mentre come batteria si parla di un modulo da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo: la tecnologia dovrebbe offrire il 30% di autonomia dopo appena 5 minuti di carica. Eccezion fatta per il SoC presente sul modello iQOO Neo 6, la versione Neo 6 SE non dovrebbe avere ulteriori differenze nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico principale.