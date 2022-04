iQOO Neo6 è ufficiale: è il nuovo flagship killer di riferimento?

A distanza di qualche giorno dall’ultimo leak che aveva svelato la fotocamera di iQOO Neo6, in queste ore l’azienda spin-off di Vivo ha ufficialmente svelato il suo nuovo smartphone di fascia alta con un hardware che non ha nulla da invidiare a colossi del calibro di Xiaomi, Samsung e compagnia cantante.

iQOO Neo6 è il device pensato per accontentare gli utenti alla ricerca di un device che non lascia nulla al caso e lo fa con un prezzo di listino molto aggressivo: scopriamo tutti i dettagli.

iQOO Neo6: caratteristiche e design

Il nuovo smartphone di iQOO può contare su un display AMOLED da 6.62 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 105% della gamma colore NTSC, monta il sensore di impronte, supporta la tecnologia MEMC e anche l’HDR10+; insomma, ha tutto l’occorrente per garantire un’esperienza di utilizzo da vero e proprio top di gamma.

Non è da meno ciò che troviamo sotto la scocca: oltre al processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, è presente RAM di tipo LPDDR5 da 8/12 GB e spazio interno di da 128/256 GB di tipo UFS 3.1, il tutto gestito da Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean. Sul retro il modulo triplo può contare su un sensore principale Samsung GW1P da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con FOV di 120° e un sensore bianco e nero da 2 MP; frontalmente è presente un modulo da 16 MP.

Non da meno la batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo in grado di ricaricare il telefono al 30% di batteria dopo appena 5 minuti.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato, 105% della gamma colore NTSC, luminosità massima di 1,300 nit, tecnologia MEMC e supporto HDR10+;

Processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: sensore principale Samsung GW1P da 64 MP con apertura f/1.89, flash LED, OIS, sensore ultra grandangolare da 12 MP con FOV di 120° e apertura f/2.2, sensore bianco e nero da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

Speaker stereo e supporto Hi-Fi Audio;

Dimensioni:163 × 76.16 × 8.5 mm;

Peso: 197 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS e NFC;

Batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo device di iQOO è disponibile in pre-ordine da oggi in Cina, con le vendite programmate per il giorno 20 aprile. Ecco il prezzo delle varianti: