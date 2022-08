iPhone SE: mini prezzo per un gran device (-8%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione davvero interessante che riguarda uno dei telefoni più controversi degli ultimi mesi. Stiamo parlando di iPhone SE 2022, un device che condivide lo stesso design di iPhone 8 ma che dispone però di un hardware completamente rinnovato. Questo prodotto è stato acclamato da tantissimi utenti anche se ha ricevuto un’accoglienza poco calda da parte della critica.

Io vi posso assicurare che l’ho utilizzato per ben tre mesi sin dal giorno del debutto; posso dirvi che l’ho semplicemente amato.

iPhone SE (2022): compatto, ma con un cuore potentissimo

Il gadget infatti è leggerissimo, compatto e si tiene benissimo in mano. La sua estetica sarà anche un po’ datata ma quanto è comoda. Soprattutto, è un articolo senza tempo. È vero che le cornici sono spesse ma è proprio questo il suo punto di forza; lui è uno smartphone completo e concreto per chi cerca un prodotto duraturo e valido nel tempo, senza troppi giri di parole e senza funzionalità di ultima generazione.

Questo iPhone infatti è perfetto per tutti coloro che vengono da un vecchio modello di parecchi anni fa e non vogliono un cambio radicale nella user Experience. Noi infatti funziona proprio come un vecchio iPhone 6 ma è velocissimo, reattivo e soprattutto potentissimo. Presenta addirittura il modem 5G e dispone dello stesso processore che troviamo in iPhone 13 Pro.

Insomma, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un terminale che ha carattere ma soprattutto che ha un target ben preciso e poi, perché no, è adatto a tutti coloro che vogliono un po’ disintossicarsi dal classico smartphone ricco di elementi. La fotocamera, per esempio, è una sola ma è ottima per il punta e scatta. Lo schermo è piccolo ma questo permette una compattezza che vi sognate con gli altri modelli del brand, se non considerate iPhone 13 Mini, ovviamente.

Oggi può essere vostro a 487,00 € con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.