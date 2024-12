iPhone SE 4 in arrivo con a bordo la stessa fotocamera di iPhone 16?

Nel 2025, Apple dovrebbe presentare l’attesissimo iPhone SE 4, un modello che punta a rivoluzionare la linea SE con un design moderno e caratteristiche avanzate.

Stando alle anticipazioni, il dispositivo rappresenterà una significativa evoluzione rispetto ai precedenti iPhone SE, grazie ad una serie di aggiornamenti che includono fotocamere migliorate, uno schermo OLED e un design più elegante.

iPhone SE 4: cosa sappiamo al momento

La fotocamera posteriore di iPhone SE 4 sarà probabilmente una delle caratteristiche di punta. Si parla di un sensore da 48 MP: non si esclude che possa trattarsi della stessa fotocamera integrata sull’iPhone 16. Con un’apertura f/1.6 e una dimensione di 1/1.56″, il sensore permetterà uno zoom lossless 2x, offrendo una qualità fotografica di alto livello. Tuttavia, lo smartphone non includerà una lente ultra-grandangolare, limitando le opzioni disponibili rispetto ai modelli più costosi. Nella zona frontale, invece, l’iPhone SE 4 potrebbe integrare una fotocamera TrueDepth da 12 MP con supporto per il Face ID, eliminando così il vecchio pulsante Touch ID e modernizzando il design complessivo.

A tale riguardo, il modello SE di quarta generazione adotterà un’estetica simile all’iPhone XR, con un notch al posto del Dynamic Island e cornici più sottili. L’introduzione di uno schermo OLED rappresenterà un netto miglioramento rispetto alle precedenti unità della serie e renderà il telefono ancora più competitivo sul mercato. Inoltre, il dispositivo sarà equipaggiato con 8 GB di RAM, assicurando pieno supporto per le funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale di Apple. Un’altra novità sarà il primo modem 5G progettato internamente da Apple, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso una maggiore indipendenza tecnologica.

Altre voci indicano una possibile sostituzione dell’interruttore Mute con l’Action Button, già visto nella serie iPhone 16, offrendo così un maggior livello di personalizzazione. Per terminare, il lancio dell’iPhone SE 4 è previsto nel mese di marzo: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia in cerca di un iPhone economicamente più accessibile ma ricco di innovazioni.