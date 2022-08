iPhone pieghevole: cosa vorreste vedere?

Quali sono le caratteristiche tecniche che vi piacerebbe vedere in un iPhone pieghevole? Facciamo il punto in questo articolo completo. Sappiamo che il mercato dei foldable è in forte espansione. Sono tante le compagnie che ci stanno lavorando; pensiamo a Samsung, Motorola, OPPO, OnePlus, Huawei, Xiaomi, Honor, Vivo e molte altre si uniranno presto a questo elenco.

Tutti si domandano però quando arriverà un melafonino pieghevole di Apple. Ad oggi è impossibile dirlo, così come è impossibile capire se sarà un clamshell o un device “a libro”.

iPhone pieghevole: le caratteristiche hardware

Sulla base di quanto leggiamo, probabilmente Apple starebbe lavorando con Corning per un vetro speciale pensato per l’iPhone pieghevole. Questo potrebbe essere durevole, resistente, flessibile e in grado di celare al massimo la famigerata piega.

Il pannello interno potrebbe essere 9 pollici e potrebbe essere un ibrido fra un iPad Mini e un iPhone Pro Max. Non di meno, esternamente potrebbe avere una dimensione classica di 6,7 pollici.

Ci aspettiamo un supporto alla Apple Pencil così da prendere appunti, disegnare, segnare cose e interagire al meglio con il terminale.

Secondo Jon Prosser invece, sembra che la mela stia lavorando ad un’ammiraglia pieghevole con due schermi separati ma collegati da un’unica grande cerniera, proprio come la soluzione Surface Duo di Microsodr.

Non sappiamo quale potrebbe essere il sistema operativo di un simil gadget: iOS? iPadOS? Oppure ancora, c’è l’ipotesi che l’azienda decida di offrire una doppia esperienza (da aperto iPadOS e da chiuso iOS).

Quanto potrebbe costare? Bella domanda: se pensate che il Galaxy Z Fold4 parte da 1800$/euro, difficilmente Apple punterà ad un costo più contenuto. Ci aspettiamo un valore che superi i 2500 euro/dollari. Ad ogni modo, si dice che il debutto sia previsto non prima del 2025.

Vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

