iPhone è ormai uno status symbol e domina fra gli smartphone top di gamma

Il successo della serie iPhone 15 nel Q3 2024 è piuttosto emblematico e risalta il dominio di Apple nel segmento degli smartphone premium, come evidenziato da un recente rapporto di mercato.

I modelli iPhone 15, 15 Pro Max e 15 Pro occupano le prime tre posizioni nella classifica degli smartphone più venduti al mondo: ciò dimostra il forte appeal che i prodotti di Apple continuano ad esercitare a livello globale.

iPhone 15 è lo smartphone più venduto nel Q3 2024

Questo risultato è accompagnato dalla presenza di un solo altro melafonino nella top 10, l’iPhone 14, che nonostante le due generazioni di distanza dagli iPhone 16 riesce ancora a battere molti smartphone Android attuali, incluso il recente Galaxy S24. Diamo uno sguardo alla classifica completa, pubblicata dal tipster Jukanlosreve su X (Twitter):

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A15 4G Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A05 Redmi 13C 4G Samsung Galaxy A35 iPhone 14 Samsung Galaxy S24

La lista dei dieci smartphone più venduti evidenzia un netto divario tra gli acquirenti di dispositivi premium e quelli di modelli più economici. Gli utenti disposti ad investire in telefoni di fascia alta sembrano preferire quasi esclusivamente le proposte di Apple. Questo fenomeno riflette un successo non solo tecnico ma anche culturale, paragonabile al prestigio di marchi di lusso come per le auto tedesche.

D’altro canto, il panorama Android si concentra maggiormente su unità più economiche, con diversi dispositivi Samsung della serie Galaxy A che occupano le posizioni centrali della classifica. Questo risultato sottolinea la fiducia riposta dagli utenti negli smartphone Samsung, considerati affidabili e più attenti alla privacy rispetto ad altri modelli. Tuttavia, il primo flagship Android in classifica, il Galaxy S24, appare solo in decima posizione: una distanza significativa rispetto agli iPhone.

Va poi sottolineato come il marketing di Apple continui a giocare un ruolo cruciale nella percezione del pubblico, facendo leva sul desiderio comune di possedere un iPhone, anche di generazione precedente, piuttosto che uno smartphone Android recente.