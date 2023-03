iPhone "all-screen": lo vedremo fra due anni e non avrà la Dynamic Island

Oggi sono emersi numerosi rumors inerenti il famigerato iPhone privo di elementi disturbanti sullo schermo. Il melafonino del futuro avrà perfino il sensore Face ID sotto il display. A dirlo è un noto analista.

Per il momento però è improbabile che l’OEM di Cupertino sposti i componenti chiave del Face ID sotto il display almeno fino al 2025. Come detto, è stato il noto analista di settore Ross Young che è abbastanza affidabile con le indiscrezioni sui futuri prodotti Apple.

iPhone all-screen: cosa sappiamo?

In teoria, Ross Young suggeriva che Apple avrebbe lanciato il primo iPhone con Face ID nel corso del 2024. In poche parole, è con iPhone 16 che si attendeva questa tecnologia. Il periodo di tempo è stato posticipato al 2025 per alcuni problemi tecnici, secondo un tweet da poco condiviso online. Arriviamo al dunque: sarà iPhone 17 Pro il primo gadget con un pannello completamente “liscio”, “all-screen”, come dicono i giovani?

Arriviamo ora al dunque: i flagship in arrivo quest’anno. iPhone 15 Pro infatti, presenterà cornici super contenute e la solita Dynamic Island, contenente sia la selfiecam che il Face ID, oltre che gli altri sensori. Avremo quattro modelli privi di notch. Abbiamo raccolto tutte le informazioni uscite sinora in questo articolo dedicato; basta cliccarci sopra per scoprirle tutte.

