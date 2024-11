iPhone 17 Air sarà davvero lo smartphone Apple più sottile di sempre?

Apple sembra intenzionata a lanciare sul mercato un nuovo melafonino, denominato iPhone 17 Air, che andrebbe a distinguersi dalla restante offerta per via della particolare attenzione rivolta all’estetica ed alla sottigliezza.

Sulla base delle anticipazioni trapelate finora, dovremmo trovarci al cospetto di un dispositivo “ultra-sottile”, ma Apple starebbe riscontrando alcune difficoltà tecniche. L’impedimento principale dell’iPhone 17 Air risiederebbe nella batteria.

iPhone 17 Air potrebbe non battere alcun record

La nuova tecnologia produttiva di Apple avrebbe dovuto ridurre al minimo lo spessore della batteria stessa, ma i costi elevati e le difficoltà evidenziate in fase produttiva avrebbero portato l’azienda a percorrere una nuova strada. Attualmente, si prevede che la batteria dell’iPhone 17 Air avrà uno spessore di circa 6 mm, ma non ci sono dettagli chiari riguardo a come questo inciderà sullo spessore complessivo del dispositivo.

A titolo di paragone, ricordiamo che l’iPhone 6 è stato finora il modello più sottile prodotto da Apple, con uno spessore di 6,9 mm, mentre l’iPhone 6 Plus si è distinto per i suoi 7,1 mm. Per quanto concerne la linea attuale, gli iPhone 16 e 16 Plus misurano 7,8 mm, mentre i modelli 16 Pro e 16 Pro Max raggiungono gli 8,25 mm. Siamo parecchio oltre rispetto alle numeriche evidenziate con i “vecchi” modelli, oltre che relativamente ad alcune versioni dei popolari tablet di Apple, tra cui l’iPad Pro M4 da 11 pollici con uno spessore di soli 5,4 mm e la variante da 13 pollici che scende fino a 5,1 mm.

L’approccio di Apple verso l’iPhone 17 Air sembra dunque mirato a creare un prodotto con un design curato nei minimi dettagli, che tuttavia potrebbe non essere snello come inizialmente previsto e come tutti avrebbero sperato. La presentazione del nuovo modello è prevista per il prossimo autunno, lasciando tempo per eventuali modifiche ed ulteriori ottimizzazioni. Inoltre, l’iPhone 17 Air di Apple dovrebbe spiccare anche per il prezzo più competitivo, in virtù delle rinunce circa la scheda tecniche per inseguire la pura estetica.