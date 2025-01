iPhone 16 Pro Max: nuovo minimo su Amazon con l'offerta di oggi (anche in 5 rate)

iPhone 16 Pro Max si conferma un vero e proprio best buy sul mercato in questo momento ed è ora disponibile con un prezzo scontato di 1.301 euro, beneficiando quindi di uno sconto di 188 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Si tratta del minimo storico su Amazon per lo smartphone.

Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, l’acquisto dello smartphone può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta di Amazon disponibile oggi è valida per diverse colorazioni dello smartphone Apple.

iPhone 16 Pro Max: ora è un affare

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro Max non ha punti deboli. Lo smartphone di Apple è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre che del SoC Apple A18 Pro, realizzato a 3 nm. Ci sono anche 256 GB di storage e una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS 18, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence. Si tratta, quindi, di un comparto tecnico completo e senza punti deboli, che può garantire prestazioni ottimali per un lungo periodo di tempo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro Max al prezzo scontato di 1.301 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. La promo è valida solo per alcune colorazioni.