iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max sbarcano già su Amazon: ecco dove

I preordini ufficiali di iPhone 16, in versione base, Plus, Pro e Pro Max, saranno aperti ufficialmente il prossimo venerdì 13, a partire dalle ore 14. Intanto, su Amazon sono già comparsi i link che rimanderanno ai diversi modelli, al momento non ancora accessibili. Segna fra gli appunti il link al modello che ti interessa oppure conserva fra i preferiti questo articolo. In questo modo, appena i preordini saranno ufficialmente aperti, potrai procedere all’acquisto, senza il rischio di arrivare troppo tardi.

iPhone 16: la serie arriva anche su Amazon

Di seguito, una raccolta dei link dei diversi modelli di melafonino. Gli stessi, come anticipato, non sono ancora visibili. Tuttavia, al momento dell’apertura ufficiale dei preordini lo saranno e potrai procedere all’acquisto.

16 Base:

16 Base:

Pro:

Pro Max:

Dunque, il nostro consiglio è quello di segnare i link dei nuovi iPhone 16 fra i tuoi appunti. In questo modo, all’apertura dei preordini – che è prevista per le 14 di venerdì 13 settembre – potrai essere fra i primi a ordinare il tuo nuovo melafonino, direttamente su Amazon.