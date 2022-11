iPhone 15 Pro non sarà il VERO top di gamma del 2023 di Apple

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, sembra che iPhone 15 Pro non sarà il vero top di gamma di Apple per il 2023. Al contrario, pare che la variante Ultra sarà quella che presenterà i più grandi aggiornamenti estetici e funzionali. L’anno prossimo quindi, si dice che l’azienda diversificherà ancora di più le linee di telefoni. Da un lato avremo le iterazioni basiche, poi il modello Pro e infine una versione Ultra (il Pro Max) super costosa e esclusiva.

iPhone 15 Pro non presenterà un obiettivo 8P

A riportare queste indiscrezioni ci ha pensato il solito analista di settore Ming-Chi Kuo, che ha appena dichiarato che la serie Pro non presenterà l’obiettivo 8P (è una lente particolare con ben otto elementi all’interno). Sicuramente ci saranno ottiche migliori rispetto al 14 Pro, ma non aspettiamoci una rivoluzione. Solo il prodotto da 6,7 pollici sarà quello in grado di cambiare le carte in tavola sul fronte fotografico.

I think the rumored iPhone 15 Pro series's adoption of an 8P lens won't likely come true. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022

Non di meno, se i modelli Pro di iPhone 15 non riceveranno un aggiornamento, c’è da dire che il Pro Max/Ultra disporrà di soluzioni estreme. Pensiamo alla nuova lente periscopica di cui si parla da tanti anni, ma non solo. USB Type-C al seguito con velocità di trasferimento supersoniche derivate da quelle presenti in iPad Pro M2, ma le news non finiscono qui.

L’ottica periscopica si basa su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni che stanno a 90 gradi dal sensore; Così facendo il tele allunga la sua distanza focale e offre uno zoom migliore. Pensiamo all’S22 Ultra che ha uno zoom ottico 20X e digitale 100X. Apple potrebbe adottare quello ottico 5X ma al momento non si hanno certezze in merito.

