iPhone 15 Pro da 256 GB: a questo prezzo è il best buy della gamma Apple (-360€)

iPhone 15 Pro è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, grazie a un mix unico di potenza e dimensioni compatte, che lo rendono facile da usare in ogni contesto. Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple nella variante da 256 GB al prezzo scontato di 1.009 euro, con ben 360 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 3 rate mensili, con PayPal. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

iPhone 15 Pro da 256 GB: oggi è un best buy

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani su di un nuovo smartphone completo, veloce e con dimensioni compatte. La scheda tecnica del dispositivo comprende il SoC Apple A17 Pro a 3 nm, una garanzia di prestazioni elevate e tanta efficienza. Ci sono, inoltre, un display OLED da 6,1 pollici, con refresh rate variabile fino a un massimo di 120 Hz, e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel.

Lo smartphone ha 256 GB di storage e può contare anche sul sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. In futuro, inoltre, il dispositivo riceverà anche Apple Intelligence. La scheda tecnica è completa: lo smartphone è veloce, sempre aggiornato e ricco di funzionalità, rappresentando la scelta giusta, per rapporto qualità/prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone.

Con l’offerta eBay in corso, iPhone 15 Pro è ora disponibile al prezzo scontato di 1.009 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.