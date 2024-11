iPhone 15: bomba Black Friday in anticipo, prezzo DISTRUTTO su Amazon

In una mossa a dir poco anticipata in vista del Black Friday, su Amazon puoi acquistare iPhone 15 da 128GB nella colorazione nera al minimo storico assoluto: il prezzo è infatti di soli 701,99 euro, il più basso di sempre per questo modello con spedizione Prime e consegna immediata.

iPhone 15: ora è il momento giusto per acquistarlo

Con iPhone 15 ti porti a casa uno smartphone di alto livello ad un prezzo conveniente grazie a questo sconto. La scocca è realizzata con vetro a infusione di colore e alluminio che lo rende esteticamente affascinante, ma anche resistente a schizzi, polvere e urti.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, dalla luminosità incredibile, è protetta dal Ceramic Shield per una robustezza imbattibile ed esalta in pieno le foto che otterrai con la fotocamera principale da 48 megapixel, capace di garantirti dettagli eccezionali anche grazie al teleobiettivo da 2x.

Il telefono è alimentato dal chipset A16 Bionic che è capace di coniugare prestazioni velocissime ed una efficienza energetica strepitosa, che ti permette di utilizzarlo per tutta la giornata. Infine, la porta USB-C, che ha debuttato in questa generazione, ti semplificherà la vita dato che con un solo cavo potrai ricaricare il tuo iPhone e diversi altri dispositivi.

Non sappiamo per quanto durerà, dunque approfittane: iPhone 15 è in offerta al minimo storico di 701,99 euro.