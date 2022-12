iPhone 15 avrà un design senza porte completamente wireless

Il nuovo iPhone 15 potrebbe arrivare in una versione full wireless, senza porte di alcun tipo, ne è convinto il noto analista di Apple, Ming-Chi Kuo. Inoltre potrebbe non disporre di pulsanti fisici ed essere dotato di tasti a stato solido, molto simili a quello che abbiamo con quello presente su iPhone SE (2022).

Questo potrebbe essere un cambiamento epocale nel settore della telefonia mobile così come l’eliminazione del jack audio da 3,5 mm con iPhone 7. Questa mossa ha dato la spinta per la crescita iniziale dell’adozione degli auricolari Bluetooth TWS.

iPhone 15 senza porte? Cosa comporta?

Non bisogna aver timore di questo salto epocale di iPhone 15; la tecnologia è già matura e funziona bene. Ciò potrebbe creare un velo di preoccupazione è la ricarica wireless. Sicuramente avremo la tecnologia MagSafe ma Apple dovrebbe aumentare la capacità di carica della stessa sul telefono. In altre parole, ci aspettiamo opzioni più rapide in grado di fornire energia ai melafonini in pochissimo tempo.

Oltre alla feature proprietaria, Apple potrebbe investire più risorse nello sviluppo della wireless charging standard, dotando i device next-gen anche di una sorta di reverse charging in grado di fornire energia a smartwatch e auricolari TWS.

