Samsung Galaxy S24 Ultra, offerta clamorosa: risparmi 420€

Il Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta l’apice della tecnologia mobile con una serie di caratteristiche e miglioramenti che ne fanno il leader indiscusso tra i dispositivi Android di fascia alta. Oggi è in super offerta su Amazon: con lo sconto del 26% sul suo prezzo di lancio (1619€), oggi lo paghi 1199€ – risparmi esattamente 420€.

Equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, questo dispositivo garantisce prestazioni eccezionali in tutte le operazioni, da quelle quotidiane a quelle più impegnative come il gaming e il multitasking​.

Una delle novità più eclatanti è l’inclusione di un display AMOLED da 6,8 pollici con una luminosità massima di 2600 nit e un tasso di aggiornamento variabile che parte da 1Hz fino a 120Hz, garantendo così un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vividi e dettagli nitidi anche sotto la luce diretta del sole​.

La fotocamera principale da 200MP, affiancata da altre tre per un totale di quattro, promette scatti di qualità straordinaria con una definizione e una precisione dei colori al top della categoria​.

Samsung ha anche migliorato l’esperienza d’uso con la nuova versione della sua interfaccia utente, One UI 6.1, che include funzionalità AI avanzate come il Live Translate e l’editazione generativa delle immagini, rendendo il Galaxy S24 Ultra non solo uno smartphone, ma un vero e proprio assistente personale intelligente​.

Il design elegante con una cornice in titanio non solo conferisce al dispositivo un aspetto più premium, ma migliora anche la resistenza generale, supportato dalla protezione Gorilla Glass contro graffi e cadute​. Ciliegina sulla torta: con l’acquisto del Galaxy 24 Ultra, Samsung promette ben sette anni di aggiornamenti. Un dato impressionante che non ha praticamente eguali nell’industria.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando 420€.