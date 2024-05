Motorola Moto Edge 30 Neo, prezzo bomba: oggi risparmi 140€ (-47%)

Il Motorola Moto Edge Neo 30 è in offerta su eBay ad un prezzo superbo. Normalmente proposto a quasi 300€, oggi è tuo a solamente 159,90€. Per pochissimo tempo, può essere tuo con un risparmio di ben 140€.

Equipaggiato con uno schermo OLED da 6.28 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e neri profondi, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali, incluso Netflix, grazie anche alla certificazione Widevine L1​.

Nonostante la sua compattezza e il peso di soli 155 grammi, il design è moderno e gradevole. Dal punto di vista delle prestazioni, il Moto Edge 30 Neo è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, che garantisce un’esperienza d’uso fluida in tutte le attività, anche quelle più impegnative come il gaming.

Sul fronte fotografico, il dispositivo si distingue con una camera principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una caratteristica non sempre presente in questa fascia di prezzo, e una camera ultra-wide da 13 megapixel​. L’Edge 30 Neo offre una notevole autonomia di batteria, supportata da capacità di ricarica molto rapida: fino al 50% in soli 15 minuti e una ricarica completa in poco più di 40 minuti.

Il Motorola Edge 30 Neo è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo maneggevole, esteticamente piacevole e prestazioni di primo livello. Hai ancora poco tempo: non farti scappare l’offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!