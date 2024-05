Motorola Moto G84 5G in offerta: a questo prezzo è un BEST BUY

Il Motorola Moto G84 5G è uno smartphone di fascia media che offre una serie di caratteristiche sorprendentemente buone per il suo prezzo. Con un display pOLED da 6,5 pollici che supporta una gamma di colori di 1,07 miliardi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Decisamente notevole per uno smartphone mediogamma.

Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo estremamente irresistibile: lo paghi 184€, con la possibilità di spezzare l’importo in tre pagamenti mensili scegliendo PayPal al momento del checkout. E’ uno dei migliori smartphone Android in questa fascia di prezzo. Vediamo subito perché.

Sotto al cofano, il Moto G84 5G è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una combinazione che offre prestazioni micidiali, assicurandoti un’esperienza d’uso fluida anche con le applicazioni più impegnative. Altra cosa molto importante: il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 30W, garantendo così un’eccellente autonomia​.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Moto G84 5G monta un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, che riesce a catturare immagini dettagliate e ben bilanciate in condizioni di buona illuminazione. L’esperienza utente è ulteriormente arricchita da Motorola My UX, che offre un’interfaccia utente pulita e vicina all’Android stock, arricchita da funzionalità aggiuntive come controlli gestuali e audio spaziale Moto.

Nel complesso, il Motorola Moto G84 5G rappresenta una scelta solida per chi cerca un dispositivo affidabile e con prestazioni impressionanti, pur rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 200€. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito risparmiando!