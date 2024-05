iPhone 13 (128 GB): a 599€ costa pochissimo ed è INCREDIBILE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo iPhone 13, il modello entry level della line-up del 2021 di Apple, costa solo 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime. Fatelo vostro adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è un best buy senza rivali e senza eguali, dotato di specifiche tecniche premium, con un comparto fotografico pazzesco e una batteria che dura un giorno.

iPhone 13: ecco perché comprarlo oggi

Grazie al noto portale di e-commerce americano poi, potrete dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fra le altre cose, potrete perfino godere della consegna celere o del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto. Non di meno, potrete anche beneficiare della garanzia Apple di un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 13 viene venduto e spedito da Amazon a soli 599,00€: prendetelo adesso. Questo è un device piccolo, compatto, potente e risoluto, con un design minimal ed elegante. Costa poco ma offre tanto. Ha un display da 6,1 pollici Retina OLED con notch di piccole dimensioni e cornici sottili e contenute. Il frame è in alluminio e la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e la carica MagSafe.

La batteria poi, dura tantissimo con una singola carica. È leggerissimo e pesa circa 170 grammi. Il comparto fotografico è pazzesco, con due lenti di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Cosa aspettate a farlo vostro?