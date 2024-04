iPhone 15 (512 GB): sconto FOLLE del 22% su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente speciale, degna di nota. L’ottimo iPhone 15, nella sua iterazione color “giallo” con 512 GB di memoria interna al seguito, costa solo 1065,87€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevi sfuggire il dispositivo in promozione esclusiva sul noto portale di e-commerce anche perché avrete accesso a tanti vantaggi. Vediamoli tutti nell’articolo correlato.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

In prima istanza infatti, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Altresì sappiate che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è poi quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Lo sconto in questione è molto elevato, pari al 22% sul valore di listino: correte a prenderlo.

iPhone 15 è un Best Buy senza eguali, un prodotto dal design minimal ed elegante, con una scocca in alluminio e una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. C’è un comparto fotografico di punta con due sensori evoluti (quello principale è da 48 Megapixel) e il pannello anteriore è un OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e dalle cornici sottili. C’è una batteria interna che assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica mediante la USB Type-C. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G. La versione da 512 GB (in colorazione gialla) oggi la pagherete solo 1065,87€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.