iPhone 14 UFFICIALE: Apple svela il suo nuovo ed atteso top di gamma

Sipario aperto sull’Apple Keynote e sulla nuovissima famiglia di iPhone 14: ben 4 smartphone, distinti per grandezza e caratteristiche tecniche, per andare incontro ai gusti di tutti i consumatori. Non manca il modello base che, chiaramente, è anche il più “economico di tutti” (e quello a cui spetterà il maggiore successo?).

iPhone 14 Plus, invece, darà filo a torcere agli smartphone Android con dimensioni dello schermo generose ma dal costo più accessibile rispetto ad altri top di gamma per i quali è necessario spendere cifre stellari. Per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max troverete a breve il nostro approfondimento.

Apple iPhone 14 e 14 Plus: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Passiamo ora all’analisi tecnica di iPhone 14 e 14 Plus, soffermandoci sulle principali differenze ma anche su quelli che sono i punti in comune tra i due flagship di Apple.

La prima differenza che salta all’occhio tra iPhone 14 e 14 Plus è certamente il display OLED: 6,1 pollici e risoluzione di 2.532 x 1.170 pixel (460 ppi) nel primo caso, 6,7 pollici e risoluzione di 2.778 x 1.284 pixel (458 ppi) per il secondo. Luminosità fino a 1000 nit per entrambi. Il notch è ancora presente in entrambi modelli, proprio come su iPhone 13, ma le dimensioni sono più contenute. Assente purtroppo l’Always On Display, caratteristica peculiare delle versioni 14 Pro e 14 Pro Max. I due smartphone condividono anche il processore Apple A15 Bionic e la connettività 5G.

In merito alle configurazioni di memoria, abbiamo sia per iPhone 14 e sia per il 14 Plus un quantitativo pari a 6 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Sul retro è presente il modulo con doppia fotocamera e sensore principale da 12 MP. Stessa risoluzione anche per la fotocamera frontale con l’aggiunta però dell’autofocus. Da segnalare la presenza del Photonic engine per l’elaborazione delle immagini ed una migliore stabilizzazione per i video. Rispondono all’appello anche una batteria da 3.279 mAh per il 14 ed un modulo con capacità di 4.325 mAh per il 14 Plus. Piena compatibilità per la ricarica MagSafe. Nulla da fare per l’ingresso USB C: a bordo di tutti i modelli di iPhone 14 sarà ancora presente la porta Lighting, su cui Apple sembra credere fermamente (per ora).

Apple iPhone 14 e 14 Plus arriveranno sul mercato nelle colorazioni nero, bianco, celeste, rosa e rosso, con connettività satellitare per chiamate SOS e compatibilità con eSim (una versione compatibile solo con eSim solo per gli Stati Uniti) con prezzi a partire da 799 dollari ed 899 ordini: i link diretti per l’acquisto saranno inseriti appena disponibili, con il modello base subito disponibile e l’iPhone 14 Plus in arrivo dal 7 ottobre.