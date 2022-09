iPhone 14 Pro è arrivato: scompare il notch e migliora la fotocamera

Come ogni anno, il mese di settembre segna l’arrivo dei nuovi iPhone e anche quest’anno la tradizione viene rispettata. L’evento Apple Keynote 2022 segna il debutto della nuova gamma iPhone 14, caratterizzata da 2 modelli standard e 2 varianti Pro. Se per i primi assistiamo all’abbandono definitivo della variante Mini a favore di un modello Plus – maggiori informazioni nell’articolo dedicato -, le versioni top di gamma ricalcano quanto visto lo scorso anno, con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro e Pro Max: design iconico

Così come per le varianti standard, anche iPhone 14 Pro e Pro Max non portano grossi cambiamenti in termini di design. Restano le forme “a mattonella” adottate fin da iPhone 12, con bordi piatti e spigoli netti e non cambia il design del comparto fotografico principale, al netto di dimensioni leggermente aumentate.

Il retro dello smartphone è in vetro, mentre il frame laterale è costruito in alluminio come già visto sul 13 Pro. Il display OLED occupa la quasi totalità del pannello frontale, con cornici estremamente sottili e di dimensioni identiche lungo tutto il perimetro. Il più compatto 14 Pro ha un display OLED da 6.1 pollici, mentre iPhone 14 Pro Max raggiunge i 6.7 pollici. Anche quest’anno si tratta di pannelli OLED di eccellente qualità, con refresh rate da 120Hz, il doppio rispetto ai modelli “base” che restano fedeli ai canonici 60Hz.

Addio notch: la fine di un’epoca

La grande novità estetica – propria soltanto dei modelli Pro – è l’abbandono del tanto amato e odiato notch. La famosa tacca è stata sostituita da un più compatto e discreto foro nel display. Per essere più precisi, si tratta di due fori, uno circolare che ospita la fotocamera selfie e uno ovale che contiene tutti i sensori Face ID, il noto e sofisticato sistema di riconoscimento del volto 3D di Apple.

Via software, i due elementi vengono uniti in un unico ovale, che si anima in maniera estremamente dinamica per integrarsi con le notifiche in arrivo. L’effetto visivo è quello di uno smartphone completamente privo di interruzioni, una trovata davvero smart.

I melafonini top di gamma hanno adottato il notch per ben 5 anni, fin dall’annuncio del celebre iPhone X nell’ormai lontano 2017. Nonostante la scelta di mantenerla sui modelli base, la scomparsa dell’iconica tacca su iPhone 14 Pro e Pro Max segna un vero e proprio punto di svolta per il colosso di cupertino.

Nuovo chip A16 Bionic e modalità Always-On

Rispetto ad iPhone 14 e 14 Plus – che adottano ancora il chip dello scorso anno – sui modelli Pro debutta il nuovo processore A16 Bionic. L’ultimo ritrovato tecnologico di Apple è affiancato da una GPU a 5 core e da 6GB di memoria RAM. Come raccontato da Apple in sede di presentazione, le prestazioni del nuovo processore comportano un miglioramento sostanziale delle prestazioni di iPhone 14 Pro e Pro Max, rappresentando un buon passo in avanti rispetto al già potentissimo A15.

Come già visto sui nuovi Watch Series 8, SE e Watch Ultra, arriva anche su iPhone la funzione Crash detection, in grado di rilevare eventuali incidenti in auto o moto e chiamare i soccorsi, in caso di mancata risposta all’apposito avviso di pericolo.

Con la release ufficiale di iOS 16, arriva finalmente l’attesissima funzione Always-On Display, anch’essa disponibile soltanto su modelli Pro e Pro Max.

Proprio come già visto da diversi anni su Android, la modalità Always-On permette allo smartphone di mostrare l’orologio e le notifiche anche a schermo spento, mantenendo accesi soltanto pochi pixel a luminosità molto bassa. In questo modo, basta un colpo d’occhio per controllare l’ora e le notifiche in arrivo sull’iPhone, senza la necessità di toccare lo schermo per attivarlo.

Foto e Video: la qualità aumenta ancora

Mentre la gamma iPhone 13 continua a dettare legge in ambito foto e video, i nuovi iPhone 14 Pro promettono di alzare ulteriormente l’asticella della qualità. A trainare il nuovo comparto fotografico dei top di gamma Apple c’è una nuova ottica principale, che con i suoi 48MP promette scatti di qualità professionale. Ad affiancare la promettente fotocamera 1X, non manca la solita ultra-grandangolare e c’è anche l’ottica 3X, per offrire all’utente la possibilità di scegliere il punto di vista e l’inquadratura più adatta allo scatto o alla ripresa che intende realizzare.

I nuovi iPhone 14 Pro promettono il doppio delle prestazioni in situazioni di scarsa illuminazione, proprio grazie alla nuova ottica da 48MP. Anche la ultra-grandangolare e la 3X migliorano in termini di gestione della luce, fino a triplicare le prestazioni delle ottiche secondarie di iPhone 13 Pro.

Con il nuovo chip A16 Bionic, migliora anche la gestione dei file ProRAW e dei video in ProRes. Quest’ultimo formato ora supporta la registrazione in 4K fino a 60 fps.

Prezzi e disponibilità

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max arrivano con un prezzo di partenza di 1.339€ e 1.489€, disponibili in preordine a partire da venerdì 9 settembre, con consegne previste da venerdì 16 settembre.

Rispetto allo scorso anno, scompare la variante da 128GB e la memoria interna parte da 256GB e raggiunge 1TB.

