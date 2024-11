Il tuo iPhone 14 Plus ha problemi alla fotocamera? Apple sistemerà tutto

Hai acquistato un iPhone 14 Plus con gioia e mentre di godi le novità di iOS 18.1 si comporta in modo strano? Non preoccuparti, non sei l’unico. Infatti, Apple ha appena pubblicato sul suo sito ufficiale un programma di assistenza per questo modello a causa di un problema alla fotocamera posteriore. Al di là del problema una buona notizia c’è. Casa Cupertino si impegnerà a riparare questi dispositivi.

I modelli interessati sono quelli fabbricati tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024. Puoi verificare se anche tu sei idoneo a ricevere assistenza da parte di Apple visitando la pagina online dedicata. Nell’apposita casella inserisci il numero di serie. Se il tuo dispositivo è idoneo l’azienda fa sapere che “Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple fornirà assistenza, gratuitamente“.

iPhone 14 Plus: se ha un problema alla fotocamera la riparazione è gratis

Se il tuo iPhone 14 Plus, prodotto tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024, presenta alcuni problemi al sistema di fotocamere Apple te lo riparerà gratuitamente. Secondo quanto dichiarato dall’azienda “la fotocamera posteriore su una piccolissima percentuale di dispositivi potrebbe non mostrare alcuna anteprima“.

Prima di accedere al servizio di assistenza devi verificare il numero di serie del tuo dispositivo. Lo trovi andando su Impostazioni, poi Generali e Info. Scorrendo verso il basso troverai il numero di serie del tuo iPhone. Copialo e incollalo nella casella dedicata sulla pagina del servizio di assistenza.

Se il tuo iPhone 14 Plus è idoneo prosegui trovando un Centro Assistenza Autorizzato Apple, fissa un appuntamento presso un Apple Retail Store o contatta il supporto Apple per organizzare il servizio di spedizione tramite l’Apple Repair Center. Prima di mandarlo in assistenza ricordarti di eseguire il backup del tuo iPhone su iCloud o sul tuo computer.