iPhone 14: ADDIO alla tacca, ci sarà un design TUTTO NUOVO

Sono emerse informazioni interessantissime sui nuovi iPhone 14 di Apple proprio in queste ore; di fatto, il mese scorso il colosso di Cupertino ha svelato la line-up 2021, la serie iPhone 13, la quale sta registrando ottime vendite grazie alle prestazioni top e all'autonomia incredibile dei device, ma anche non poche preoccupazioni. Gli utenti infatti, sembra che siano un po' stanchi del solito design e del notch. Per fortuna però, la compagnia ha un asso nella manica da lanciare il prossimo anno.

iPhone 14: avrà un display come quello di Samsung?

Le caratteristiche più importanti degli iPhone appena lanciati includono una maggiore durata della batteria e un sistema di fotocamere aggiornato. A parte questo, tutti e quattro i modelli di iPhone sfoggiano una tacca più sottile del 20%.

Se le voci che circolano online sono qualcosa su cui poterci basare, notiamo che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino sostituirà la tacca con un foro sui modelli di iPhone 2022.

La line-up di iPhone 14 è stata oggetto di ogni tipo di diverse speculazioni ultimamente; inoltre, all'inizio di questo mese, un rapporto ha suggerito che gli smartphone della gamma 2022 sarebbero stati dotati di memoria flash QLC. Giusto per fare un confronto,, la serie iPhone 13 offre memoria flash TLC.

Il modello 14 Pro manterrà i sensori Face ID. Tuttavia, non ci sarà un notch ma un semplice foro per la selfiecam, proprio come i display di Samsung o dei competitor cinesi.,

C'è chi non è d'accordo

Il noto leaker di Weibo @PandaIsBald ha affermato in un post appena cancellato che è improbabile che Apple elimini la tacca a favore di un ritaglio perforato. Inoltre, il tipster prevede che Apple manterrà la tacca per l'iPhone 14, ma avrà un design ancora più “piccolo”. Al contrario, il famoso Jon Prosser ha recentemente condiviso i rendering del design dell'iPhone 14 Pro Max durante l'evento di lancio dell'iPhone 13.

Se le immagini trapelate sono qualcosa su cui basarci, il 14 Pro Max sfoggerà un display perforato con un ritaglio in alto al centro. Quando si tratta di fughe di notizie di Apple, @PandaIsBald ha un record abbastanza accurato, al contrario di Prosser…

Vale la pena notare che il leaker ha cancellato il suo post su Weibo… e questo ci fa riflettere.

Inoltre, il leaker aveva affermato che il prossimo anno i modelli di iPhone sarebbero arrivati senza Touch ID. In altre parole, il Face ID rimarrà la principale e unica modalità di autenticazione biometrica per gli smartphone della serie 2022.