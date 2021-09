iPhone 14: sarà un prodotto completamente NUOVO

Secondo diverse indiscrezioni emerse online, sembra che iPhone 14 presenterà una riprogettazione completa rispetto ai modelli precedenti.

iPhone 14: avrà un nuovo design, ci sono ulteriori conferme

A pochi giorni di distanza dal lancio delle ultime proposte di smartphone di Apple, la serie iPhone 13, lo scrittore di Bloomberg Mark Gurman ha rilasciato un altra dichiarazione. Ha rivelato che il prossimo modello di melafonino di punta sfoggerà una riprogettazione completa rispetto alle offerte attuali. I dettagli di Gurman sulla prossima serie di iPhone sono pubblicati nell'ultima edizione della sua newsletter Power On.

Apple continua a generare intense speculazioni sia con le sue offerte in arrivo che con i suoi prodotti attuali. L'iPhone 14 sembra attirare l'attenzione di più informatori ed esperti del settore, incluso Gurman. L'esperto di Bloomberg ritiene che il fatto che siano state osservate modifiche minime al design sulla serie iPhone 13 potrebbe indicare che l'OEM di Cupertino stia lavorando su un modello di design significativamente diverso nella gamma di prodotti in arrivo, valido sia per la versione vanilla che per quella Pro, nonché per altre ulteriori varianti.

È stato ipotizzato in precedenza che l'iPhone 14 non avrà il classico notch a cui siamo stati abituati. Il modello Pro, secondo le voci precedenti, avrà una selfiecam incastonata in un foro. Alcuni tipster piuttosto affidabili hanno affermato che in effetti, il nuovo device Pro potrebbe ricevere il foro. Alcuni render trapelati sembrano voler supportare questa posizione.

Si ritiene inoltre che Apple potrebbe anche lavorare su un Touch ID sotto il display e su display pieghevoli, presumibilmente dal 2023 in poi. Diversi leakster infine, hanno anche suggerito che la società sta seriamente sviluppando un iPhone pieghevole nei prossimi anni. A tal proposito, segnaliamo che Samsung si è già affermata come leader nel settore dei device foldable negli ultimi anni grazie al Galaxy Z Fold e allo Z Flip.