iPhone 13 Pro prende sempre di più forma. Non solo indiscrezioni, ma anche video concept che raccontano come potrebbe essere uno dei gioiellini in arrivo presumibilmente a settembre. L'ultima clip è forse fra le più fantasiose, ma anche fra le più belle in assoluto: ti piacerebbe un secondo display, accanto al comparto fotografico principale?

iPhone 13 Pro, il video: che meraviglia se fosse così

Un tipo di tecnologia, almeno quella del posteriore, che in effetti abbiamo già visto a bordo di Xiaomi Mi 11 Ultra. Sono sicura però che, se arrivasse a bordo di un melafonino, farebbe impazzire tutti i fan della mela morsicata.

Anzi, probabilmente andrebbe contro qualsiasi previsione e sondaggio, che prevedono vendite basse della gamma di iPhone 13. Il video concept seguente è ricco di dettagli, molti immaginati altri basati su anticipazioni e indiscrezioni: goditene ogni secondo, ne vale la pena.

Intanto, sempre nella giornata di oggi, è emerso un report pubblicato direttamente da Bloomberg, che racconta ulteriori dettagli a proposito del comparto fotografico dei top di gamma Apple in arrivo – con ogni probabilità – a settembre.

Adesso però c'è ancora tempo per fantasticare: compreresti un iPhone 13 Pro così?

