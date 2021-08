Ormai manca poco più di un mese e poi – la nuova gamma di iPhone 13 – dovrebbe essere ufficiale. Ma siamo sicuri che gli utenti siano poi così disposti a fare l'upgrade? Un'indagine svolta su un campione di 3000 utenti possessori di melafonini, negli Stati Uniti, ha rivelato dati che spiazzano un po'.

Il 56% degli intervistati potrebbe decidere di non cambiare il proprio terminale. Fra le ragioni potrebbe essercene una assurda.

iPhone 13: non molti utenti sono disposti a fare l'upgrade

L'indagine, portata avanti dal portale SellCell, evidenzia come – in totale – circa il 44% del campione protagonista dell'indagine sia propenso ad effettuare il cambio di smartphone, passando al nuovo modello di melafonino non appena disponibile.

Le motivazioni sarebbero parecchie, soprattutto legate allo schermo: dal Touch ID sotto il display, refresh rate più elevato e notch più piccolo. Ancora, c'è chi spera nell'assenza di porte, nella connettività WiFi più rapida e anche nella ricaricare wireless inversa.

Il 56% circa degli utenti ha fatto però sapere di non essere granché interessato a comprare iPhone 13, in alcuna delle sue varianti. I motivi? Diversi, pare. Tuttavia, fra questi rimane – sicuramente – quello più assurdo: la superstizione. Infatti, parecchi utenti della mela morsicata potrebbero decidere di saltare la generazione perché convinti che il numero 13 porti sfortuna.

Si tratta di un dettaglio già emerso mesi fa: proprio per questo motivo ci si è chiesti se Apple avesse in mente di cambiare il nome della gamma oppure no. Pare che la mela morsicata non sia decisa a scendere a compromessi, pure mettendo in conto che quel particolare numero potrebbe portare una bella fetta di utenti a decidere di non comprare i nuovi smartphone della linea di iPhone 13.

Ti ricordo che, comunque, il campione intervistato da SellCell per questa indagine è comunque di appena 3000 utenti e di un determinato paese. Un numero decisamente poco significativo: l'indagine potrebbe essere smentita dai reali dati di vendita.

