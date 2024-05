Motorola Edge 40 Neo: sconto ESCLUSIVO del 29% su Amazon

Motorola Edge 40 Neo è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo che coniughi stile e prestazioni. Oggi in super sconto del 29% su Amazon, questo smartphone rappresenta una scelta imperdibile per chi cerca un medio gamma affidabile e dal design ricercato. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 283,20 euro, anziché 399,90 euro.

Motorola Edge 40 Neo: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con un display pOLED Full HD+ da 6,55″, il Motorola Edge 40 Neo offre una qualità visiva straordinaria. La tecnologia pOLED garantisce colori vibranti e neri profondi, mentre il refresh rate da 144 Hz assicura una fluidità eccezionale, sia durante la navigazione che nei giochi più frenetici. Guardare film e serie TV, fare videochiamate o semplicemente scorrere tra le app non è mai stato così piacevole.

La doppia fotocamera da 50+13 MP è un altro punto forte di questo dispositivo. Con il sensore principale, scattare foto nitide in qualsiasi condizione di luce è un gioco da ragazzi. La fotocamera ultra-grandangolare permette di catturare ampi panorami e foto di gruppo con facilità, mentre l’obiettivo Macro Vision consente di avvicinarsi ai soggetti per catturare anche i dettagli più minuti.

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 rende il Motorola Edge 40 Neo perfetto per chi ama l’avventura. Questo smartphone può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti senza subire danni, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni anche nelle situazioni più impegnative.

Esprimere il proprio stile non è mai stato così facile grazie alle varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone. Ogni modello è pensato per riflettere diverse personalità e gusti, con un design elegante e moderno che si fa notare. La cura nei dettagli e la qualità dei materiali utilizzati fanno del Motorola Edge 40 Neo un dispositivo raffinato e piacevole da tenere in mano.

Un altro aspetto che rende questo smartphone un vero affare è la sua autonomia. La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutta la giornata senza bisogno di ricariche frequenti. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia TurboPower da 68W ti permette di ottenere ore di autonomia con soli pochi minuti di ricarica.

L’offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere per chi vuole un dispositivo all’avanguardia a un prezzo scontato. Il Motorola Edge 40 Neo unisce design, prestazioni e funzionalità avanzate in un unico pacchetto, rendendolo una scelta eccellente al prezzo speciale di soli 283,20 euro.