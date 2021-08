Direttamente da un report di Bloomberg, emergono nuovi succulenti dettagli a proposito della fotocamera di iPhone 13. Nello specifico, si fa cenno a 3 possibili nuove funzionalità, che la renderebbero praticamente unica o quasi. Ecco di cosa si tratta.

iPhone 13: fotocamera mozzafiato?

La prima delle tre indiscrezioni racconta della modalità “Cinematic Video”, che permetterebbe di usare la modalità ritratto anche per le clip. Un vero e proprio spettacolo, immaginando il soggetto e lo sfondo totalmente sfocato.

La seconda dovrebbe essere invece la modalità ProRes, utile ai montatori video, perché è una sorta di “RAW” per le clip video. In questo modo, si potrebbero gestire diversi aspetti del video, anche in modo professionale.

Infine, secondo il report, ci sarà un nuovo strumento per modificare le foto. Pare che i filtri potranno essere applicati in modo selettivo solo a determinati elementi della fotografia scattata. Il risultato sarebbe molto più artistico e particolare.

Insomma, tre novità che – se confermate – andrebbero ad arricchire il già potenzialmente completo comparto fotografico dei futuri iPhone 13. Naturalmente, ti ricordiamo che si tratta di informazioni ancora tutte da confermare: ormai manca sempre meno al lancio ufficiale dei device previsto probabilmente per settembre.

