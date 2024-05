Acquista Samsung Galaxy S24 e ricevi Galaxy Watch 6 in omaggio

Da poco Samsung ha lanciato una nuova promozione che ha per protagonista il top di gamma compatto di quest’anno, il Samsung Galaxy S24, e lo smartwatch di ultima generazione Galaxy Watch 6: acquistando dal sito ufficiale un Galaxy S24 o un Galaxy S24+, si riceve in omaggio lo smartwatch.

La promo è inoltre compatibile sia con lo sconto di 100 euro a carrello utilizzando il codice esclusivo GALAXYS24 sia con l’iniziativa Trade In, che prevede di dare in permuta il proprio vecchio telefono. A tutto questo si aggiunge uno sconto di 200 euro per un ordine pari o superiore a 599 euro. Per aderire all’offerta in corso vai su questa pagina di samsung.com.

Con Samsung Galaxy S24 ricevi in omaggio un Galaxy Watch 6

L’immagine qui sopra si riferisce alla prova fatta con un nostro telefono, nello specifico l’iPhone 12 Pro Max da 128 GB. Con un prezzo di partenza di 929 euro, pari al costo dell’S24 sul sito ufficiale, siamo arrivati a 403 euro di importo finale, ottenendo 100 euro di sconto con il codice GALAXYS24 e una prevalutazione del nostro telefono usato di 426 euro, per uno sconto complessivo dunque di 526 euro. Se continuassimo, ci porteremmo a casa un top di gamma compatto del 2024 più il miglior smartwatch Wear OS in circolazione a soli 403 euro. A quel prezzo sarebbe difficile trovare anche un medio gamma di qualità.

Considera inoltre che qualora tu non abbia un iPhone da dare in permuta e la prevalutazione risulti giocoforza inferiore, recupereresti alla grande con i 200 euro di sconto concessi da Samsung su tutti gli ordini di importo pari o superiore a 599 euro.

Collegati a questa pagina del sito Samsung e valuta tutti i dettagli dell’offerta in corsa. Ti ricordiamo che la promo del Galaxy Watch 6 in omaggio scade il prossimo 9 giugno.