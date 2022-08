iPhone 13 Pro: dopo tanti mesi, è la scelta PERFETTA

In questo articolo voglio parlarvi della mia esperienza diretta con iPhone 13 Pro dopo diversi mesi. Come tutti di voi sapranno, a settembre Apple annuncerà i nuovi iPhone 14 e si dice che finalmente, le iterazioni Pro vanteranno un’estetica rinnovata (sul pannello frontale), una fotocamera principale aggiornata da 48 megapixel, una lente anteriore con autofocus di ultima generazione e un processore Apple Bionic nuovo di zecca, capace di garantire prestazioni ancora più fulminee. Quindi, alla luce di tutto ciò, può aver senso acquistare iPhone 13 Pro oggi? Domanda non facile e la risposta non è da meno.

iPhone 13 Pro o iPhone 14 Pro? Questo è il dilemma

Più volte vi ho consigliato di aspettare i nuovi modelli, almeno per quanto riguarda le varianti Premium. Il motivo è semplice: se costeranno quanto quelli dello scorso anno, capite bene che non ha senso oggi prendere un iPhone 13 Pro. Tuttavia, vogliamo ricordarvi che Amazon ci regala tante gioie e oggi infatti, abbiamo trovato questo gioiellino ad un prezzo davvero strepitoso: 1139,00€ con spedizioni gratuite e consegna veloce in pochissime ore. Questo farà sì che il device risulti ora più appetibile che mai e quindi diventa un buon affare.

Dopo averlo usato per tanti mesi, vi garantisco che la batteria è ancora eccellente al 100% e la sua autonomia è semplicemente unica. Lo schermo OLED da 6,1“ con la frequenza di aggiornamento ad attiva poi, mi fa amare i contenuti che vedo sullo smartphone. La fluidità è immensa e il merito va anche all’ottimo processore di ultima generazione. Parola d’ordine? Velocità! Infatti, questo gioiello vanta anche la presenza del modem per la connettività 5G quindi potrete scaricare i vostri film preferiti o anche le serie TV del vostro cuore direttamente sul telefono alla velocità della luce. Anche la latenza dei giochi sarà perfetta, infatti questo iPhone 13 Pro è un eccellente gaming phone, anche se non si direbbe.

Non pensateci troppo, iPhone 13 Pro lo dovete comprare oggi, ma siete veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.