Stando ad un rumor di pochi minuti fa, Apple sta pianificando di aumentare il prezzo della prossima serie di iPhone 13: ecco perchè.

I colleghi di DigiTimes hanno affermato che il colosso di Cupertino potrebbe far pagare a caro prezzo i suoi nuovi iPhone. L'incremento sarebbe dovuto all'aumento dei costi di produzione di chip del suo principale fornitore, vale a dire TSMC.

Per le tecnologie di processo avanzate sub-7nm di TSMC, le quotazioni aumenteranno del 3-10%. Apple, il più grande cliente di TSMC con i suoi ordini che rappresentano oltre il 20% delle entrate totali dei wafer della fonderia, subirà un aumento dei prezzi del 3-5%, hanno affermato le fonti.

Secondo quanto riferito, la società taiwanese sta cercando di aumentare fino al 20% i costi delle sue “tecnologie di processo avanzate e mature”, con il nuovo listino che entrerà in vigore a partire da gennaio 2022; inoltre, pare che gli adeguamenti dei prezzi riguarderanno anche gli ordini programmati per essere evasi a partire da dicembre”.

In buona sostanza, se il rumor fosse confermato, è molto probabile che Apple stabilisca prezzi più alti per la sua prossima gamma iPhone 13.

Mentre affrontano l'aumento dei costi di produzione, i fornitori di marchi potrebbero finire per trasferire i costi sui clienti del mercato finale. È probabile che Apple stabilisca prezzi più alti per il suo prossimo iPhone e altre serie, secondo fonti di mercato. Diversi fornitori di marchi di notebook, che hanno aumentato i loro prezzi del 5-10% finora quest'anno, continuano a esplorare modi per mitigare l'impatto dell'aumento dei costi sulla loro redditività.