L'iPhone 13 Pro si distinguerà dal suo predecessore, l'iPhone 12 Pro, grazie a un enorme blocco fotografico: ecco la foto inedita che lo conferma.

iPhone 13 Pro: la foto inedita

In collaborazione con il blog svetapple.sk, Innocent Store – un marchio di accessori per dispositivi Apple – ha pubblicato una foto che mostra le future custodie protettive per iPhone 13 Pro. Sulla base di queste cover, il marchio polacco ha calcolato quanto sia più grande la fotocamera dei nuovi iPhone rispetto a quella dei suoi predecessori.

Su iPhone 13 e iPhone 13 mini, le due versioni più convenienti, il blocco foto misurerà ora 3,9 cm, rispetto ai 3,7 cm dell'iPhone 12/12 mini. Su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, due smartphone orientati alla fotografia, il modulo raggiungerà i 4,5 cm, contro i 3,98 cm di iPhone 12 Pro Max. Questo incremento delle dimensioni è il risultato dell'aggiunta di un sensore fotografico ultra grandangolare con messa a fuoco automatica.

Ma l'indiscrezione non finisce qui, dato che Innocent Store conferma anche un altro cambiamento del design: la riduzione del notch. Sulla base dei disegni di produzione rinvenuti, il brand è in grado di confermare che il notch è leggermente più piccolo di quella dell'iPhone 12.

Come previsto, Apple ha rivisto il layout dei sensori TrueDepth necessari al funzionamento del Face ID, in modo da pianificare notch: secondo il Innocent Store, infatti, la tacca è larga solo 2,57 cm, contro i 3,45 cm dell'iPhone 12, oltre ad essere anche più sottile rispetto ai 0,35 pollici dell'anno scorso. Questa riduzione si applicherebbe, stando alla compagnia polacca a tutti i modelli della gamma.

Infine, Innocent Store assicura che i nuovi iPhone guadagnino 0,2 mm di spessore, confermando la presenza di batterie più grandi. Ricordiamo che Apple presenterà la sua gamma di iPhone 13 a settembre 2021.

Apple

Smartphone