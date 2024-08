iPhone 13 128GB DECISAMENTE in REGALO su MediaWorld

Sarebbe terribile perdere un’offerta così pazzesca su MediaWorld. In regalo, Apple iPhone 13 128GB è tuo a soli 579€, invece di 759€. Una promozione bomba che sta andando veramente a ruba, visto il vantaggio economico che offre.

Con MediaWorld prenoti il ritiro gratuito nel negozio più vicino a te anche in 30 minuti. Altrimenti, puoi sempre optare per la consegna a casa tua con un piccolissimo contributo di soli 2,99€. Infine, selezionando PayPal, paghi in 3 rate a tasso zero da soli 193€ al mese.

iPhone 13 128GB: lo smartphone dei tuoi sogni

Realizza i tuoi desideri con il fantastico Apple iPhone 13 128GB, lo smartphone dei tuoi sogni. Con soli 579€ porti a casa questo bolide. Estremamente potente, oggi è ancora un telefono molto attuale e dalle caratteristiche premium. Ecco perché va così tanto a ruba.

Il chip A15 Bionic è una vera e propria scheggia in quanto a prestazioni elevate. L’elaborazione dei processi è veloce e fluida garantendoti un’esperienza lato utente davvero soddisfacente senza sforzi. E poi il design moderno dalle linee ben definite è un vero spettacolo.

Guarda i tuoi contenuti da un display all’avanguardia. Stiamo parlando del Super Retina XDR da 6,1 pollici, una vera e propria forza di colori e dettagli. La doppia fotocamera è eccezionale. Acquistalo adesso a soli 579€, invece di 759€.