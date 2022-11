iPhone 13 (128 GB): è il giorno PERFETTO per acquistarne uno

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo melafonino, oggi potrebbe essere proprio il giorno giusto. Di fatto, girovagando su Amazon di prima mattina, ci siamo imbattuti in un’offerta fantastica relativa all’iPhone 13, il dispositivo più venduto degli ultimi mesi in tutto il mondo.

Per chi non lo sapesse (chi?), questo è un telefono fantastico, dotato di features all’avanguardia che sono state riprese in tutto e per tutto anche nel modello iPhone 14 del 2022. I due prodotti, anche se hanno un anno di distanza (scusate il gioco di parole) sono pressocché identici… e questo ha causato non poche polemiche nel web fra l’utenza.

iPhone 14 costa tantissimo, molto più del vecchio device, eppure è molto simile al suo predecessore: stesso chip, stesso design, stesse fotocamere, stessa batteria (o quasi), stesso modem 5G, stesso notch. Cosa cambia? Poco, davvero molto poco. Ecco che quindi, prendere il vecchio telefono in sconto su Amazon a soli 867,00€ potrebbe essere un’affare su tutti i fronti, ma dovete essere veloce. Tende ad andare a ruba, quindi non tergiversate troppo.

iPhone 13: il Best Buy del giorno

Inutile parlarvi dei vantaggi di Amazon? Anzi no, lo facciamo lo stesso perchè è veramente molto conveniente comprare da questo portale. Il motivo? Non è solo uno. Andiamo con ordine:

le spese di spedizione sono sempre (o quasi) gratuite, soprattutto per i clienti della piattaforma Prime e avranno anche accesso a contenuti fantastici come Prime Video e non solo;

la garanzia di Amazon copre due anni di problemi e danni, Per qualsiasi cosa vi basterà telefonare o chattare con i tecnici del sito per avere tutto il supporto necessario;

avete la possibilità di fare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2022;

potete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e i vantaggi non finiranno certo qui.

Insomma, iPhone 13 da 128 GB è un prodotto che vi durerà nel tempo, ma siate veloci se lo volete comprare, affrettatevi.

