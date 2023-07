iPhone 12 Pro Max in offerta a 685€ è un VERO AFFARE (ricondizionato Amazon)

È il momento di acquistare un nuovo iPhone 12 Pro Max. Lo smartphone, ricondizionato e certificato con garanzia Amazon Renewed, è, infatti, disponibile oggi al prezzo scontato di 685 euro grazie ad una nuova offerta Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple che, nonostante non sia l’ultima generazione disponibile, continua ad essere un modello di altissima qualità. L’offerta proposta è valida per la versione da 128 GB, disponibile in alcune colorazioni. Per la variante da 256 GB, invece, servono 760 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 12 Pro Max in offerta su Amazon: ricondizionato e garantito

Con iPhone 12 Pro Max è possibile puntare su di uno smartphone davvero completo, con display OLED da 6,7 pollici e con il SoC Apple A14 Bionic in grado di garantire ottime prestazioni. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore e del sistema operativo iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 12 Pro Max al prezzo scontato di 685 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani su di un modello “Pro Max” di Apple a prezzo ridotto.

Lo smartphone è ricondizionato e garantito Amazon Renewed, con garanzia di un anno. In più, iPhone 12 Pro Max è disponibile in “condizioni eccellenti”, senza segni di usura e danni da una distanza di 30 centimetri. Da notare, inoltre, che la batteria supera l’80% della carica originale.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e solo per un numero limitato di unità dello smartphone in versione ricondizionata e garantita Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.