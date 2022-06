iPhone 15 adotterà la USB Type C: addio alla Lightning nel 2023?

Secondo quanto si apprende, sembra che iPhone 15 verrà lanciato senza la porta Lightning. Al suo posto infatti, troveremo lo standard USB Type C. La gamma iPhone 14 invece, dovrebbe avere ancora la connessione proprietaria.

Il motivo per cui Apple è costretta a passare allo standard internazionale è dovuto alle pressione da parte dell’Unione Europea. Da tempo infatti, l’ente regolatore sta lottando per mettere a punto una legge che regolamenti l’utilizzo di una singola porta per tutti i dispositivi elettronici. Apple finora è sempre stata un’azienda outsider in questo senso.

Apple vs Unione Europea: iPhone 15 il primo con USB C

I parlamentari, secondo un report recentemente trapelato, si incontreranno domani per firmare una proposta ufficiale. Tutti i gadget elettronici dovranno usare il medesimo standard USB C, già noto nel campo Android ma anche sugli iPad o MacBook della mela.

Le motivazioni dietro la scelta dell’Unione Europea sono di carattere ambientale: l’interfaccia unificata può essere adottata per molti articoli, riducendo così i cavi in circolazione. È da oltre 10 anni che la UE discute di ciò; in passato proponeva la USB micro ma adesso, con l’avanzare della tecnologia, si è passati a questa porta che, in alcuni casi, grazie alla Thunderbolt 4, permette di avere velocità di lettura e scrittura semplicemente uniche. Le proposte dell’ente colpivano, quasi esclusivamente, Apple che, da sempre si oppone alle proposte.

L’accardo potrebbe avere larga scala e potrebbe obbligare le aziende ad adottare la USB Type C anche per la ricarica dei laptop. Questo metterebbe la parola “fine” alle innumerevoli connessioni proprietarie… ma anche alla MagSafe recentemente introdotta con i MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Come andrà a finire?

