L'Unione Europea si scaglia contro Apple Pay

Conosciamo tutti le policy severe dell’Unione Europea in merito alla tutela dei consumatori da parte delle aziende. Di fatto, l’UE è una delle poche istituzioni al mondo che sceglie di scagliarsi perfino contro le Big del settore tech, come Apple, Amazon, Facebook e via dicendo.

Ultimamente infatti, ha perfino accusato il colosso di Cupertino di esercitare una posizione di dominio all’interno dei portafogli digitali su iOS. Leggiamo che ha inviato alla mela una “comunicazione degli addebiti”.

Perché Apple Pay è nell’occhio del mirino dell’Unione Europea?

Riportiamo di seguito la vicenda:

La Commissione contesta la decisione di Apple di impedire agli sviluppatori di app di portafogli mobili di accedere all’hardware e al software necessari (“input NFC”) sui propri dispositivi, a vantaggio della propria soluzione, Apple Pay. La comunicazione degli addebiti di oggi contesta solo l’accesso all’input NFC da parte di sviluppatori di terze parti di portafogli mobili per i pagamenti nei negozi. Ciò che è più importante, il comportamento di esclusione di Apple (e non solo il suo) “porta a meno innovazione e meno scelta per i consumatori per i portafogli mobili su iPhone.

Si evince che questa è solo la prima mossa di una policy antitrust contro l’OEM di Cupertino; questo brand potreà comunque rispondere alle dichiarati poste dalla Commissione, anche perché intanto, questa, al momento, è solo una “comunicazione sugli addebiti”.

Ma da dove parte tutto ciò?

Dobbiamo tornare indietro nel tempo di un anno, quando nel 2021, la compagnia è stata accusata di aver penalizzato le piattaforme di musica on demand riali (Deezer, Spotify, etc).

Non di meno, anche i singoli Paesi possono emettere sanzioni contro le aziende tech. Pensiamo alla Russia che ha multato Google per 7,2 miliardi di rubli.

Tornando alla UE contro Apple, notiamo che la prima ha approvato due atti che servono ad arginare le conseguenze negative della tecnologia digitale in termini di pagamenti NFC. Parliamo del Digital Services Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA).

