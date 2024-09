Con iPadOS 18 arrivano gli store alternativi su iPad

Apple ha ufficialmente aggiornato le sue linee guida rivelando che, dal 16 settembre, data del rilascio del nuovo sistema operativo, con iPadOS 18 arriverà anche il supporto agli store alternativi su iPad. Una notizia che sta facendo il giro dell’Europa visto che riguarda l’aggiornamento sulle app distribuite nell’Unione Europea. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato qualche ora fa:

Le linee guida per la revisione delle app sono state riviste per aggiungere iPadOS alla notarizzazione. A partire dal 16 settembre:

Gli utenti nell’UE possono scaricare app iPadOS da App Store e attraverso la distribuzione alternativa. Come accennato a maggio, se hai inserito l’Addendum sui termini alternativi per le app nell’UE, le prime installazioni annuali di iPadOS inizieranno a maturare e verrà applicata la commissione dell’App Store più bassa.

Motori di browser alternativi possono essere utilizzati nelle app iPadOS.

I rapporti storici sull’installazione dell’app in App Store Connect che possono essere utilizzati con il nostro calcolatore di commissioni includeranno iPadOS.

iPadOS 18 si apre agli store alternativi su iPad: vantaggio o pericolo?

La notizia che con l’arrivo di iPadOS 18 gli utenti potranno scaricare app da store alternativi su iPad sta facendo discutere. Gli utenti si stanno dividendo tra quelli che vedono una serie di vantaggi in questa novità da quelli che invece vedono un pericolo nascosto che potrebbe rivelarsi in futuro.

Sicuramente permettere la distribuzione di applicazioni anche tramite App Store di terze parti garantisce una certa libertà di movimento agli utenti finali. Apple ha specificato che comunque dovranno essere approvati dopo essere stati caricati.

Inoltre, sarà possibile sfruttare browser che utilizzano motori diversi da webkit, un po’ come è possibile fare su iOS da alcuni mesi.

Nondimeno, ci sono utenti che, particolarmente attenti alla sicurezza, sono preoccupati. Non riescono a vedere di buon occhio un sistema iPadOS 18 aperto per iPad. Molti si stanno chiedendo se Apple sarà davvero in grado di verificare pienamente la sicurezza e la bontà degli store alternativi e delle relative app?

Ma soprattutto, gli sviluppatori dei browser saranno in grado di fornire la stessa sicurezza dedicandosi in parte al solo mercato europeo?

Scopri quali saranno gli iPad che riceveranno iPadOS 18 aperto agli store alternativi.