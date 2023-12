iPad Pro (2022) da 12.9" con 256 GB: prezzo SPECIALE su Amazon, compralo ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia alta di casa Apple; si chiama iPad Pro (2022) ed è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1449,00€, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 9%. Ovviamente si tratta del modello con schermo da 12.9″, modem Wi-Fi e 256 GB di memoria interna (non espandibile, come da tradizione); se siete interessati/e all’acquisto, affrettatevi prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna celere compresa nel costo del prodotto quindi non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa.

iPad Pro (2022): il miglior tablet che ci sia oggi

Se state cercando un tablet che possa fungere, in moltissimi occasioni, anche da computer (magari con l’ausilio di una Apple Pencil, di una cover tastiera al seguito), iPad Pro (2022) è il dispositivo che farà al caso vostro. Ha una scheda tecnica mostruosa: di fatto, sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2, lo stesso chipset che ritroviamo in portatili come MacBook Air, MacBook Pro 13″ o in desktop come Mac mini (2023). Fa girare fluidi tutti i software e pensate che qui gira anche DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro. Non di meno, il display è un pannello miniLED da 12.9″ Retina XDR con ProMotion al seguito, cornici sottili e nitidezza senza pari; è perfetto per lavorare ma anche per la visione dei contenuti. La scocca è interamente in alluminio e sul frame inferiore troviamo la comodissima porta USB Type-C per il trasferimento dei dati e per la ricarica dell’iPad stesso.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1449,00€ con lo sconto del 9% sul valore di listino; non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un prodotto imperdibile. Ha un costo altino perché è un terminale pazzesco, senza eguali sul mercato mobile, e sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

