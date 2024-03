iPad mini (2021) Wi-Fi + Cellular (64 GB) in offerta su Amazon a soli 799€ (-7%)

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet compatto semplicemente superlativo da avere sempre nel proprio zaino; è di casa Apple ed è un vero e proprio portento, adatto a tutte le esigenze e ricco di specifiche tecniche all’avanguardia che ve lo faranno amare ad ogni utilizzo. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso iPad mini (2021) che, nella sua iterazione color Galassia, con 64 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi+Cellular incorporato, non si può non prendere in considerazione visto che costa soltanto 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Lo trovate su Amazon e se lo acquisterete da questo sito avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, e potrete perfino usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate a farlo vostro? Il risparmio rispetto al valore di listino è pari al 7%, correte a prenderlo.

iPad mini (2021): ecco perché comprarlo oggi

Il tablet di Apple si adatterà a tutte le esigenze; di fatto, è alimentato da un processore Apple Bionic A15 con modem Cellular integrato, per una connettività perfetta in ogni contesto. Si può utilizzare sia con il Wi-Fi che con una SIM con un piano dati in abbonamento. Vi sono 64 GB di memoria interna non espandibile e c’è una batteria capiente e generosa che si ricarica con la USB Type-C. Lo schermo è un pannello da 8,3″ dotato della tecnologia LCD IPS Retina, con cornici sottili e supporto alla Apple Pencil di seconda generazione.

Se siete interessati/e all’acquisto, affrettatevi; al prezzo di 799,00€ al posto di 859,00€ per il modello con 64 GB di memoria interna, in colorazione Galassia, è un vero best buy da non lasciarsi sfuggire. Prendetelo adesso; iPad mini (2021) è un tablet fantastico se volete un articolo compatto con cui vedere film e serie TV, con cui lavorare o prendere appunti in mobilità.